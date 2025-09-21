Украинцев, которые решат вернуться из Польши, обеспечат жильем и соцпомощью — Ирина Верещук

Ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше заставляет власть готовить систему поддержки для тех, кто решит вернуться домой.

Украинская власть планирует рассмотреть вопрос обеспечения государственной поддержки для граждан, которые проживают в Польше и решат вернуться домой. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать:

временное жилье,

гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку,

организационную и логистическую помощь в процессе возвращения.

Ирина Верещук подчеркнула, что жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, лиц с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий.

«Также мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки», — отметила она.

По ее словам, так же важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения.

В ближайшее время вопрос обсудят на Платформе по вопросам украинцев за рубежом с участием органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров.

