ВПО отримають «сьому» виплату, але не всі – хто входить до програми

Переселенці, які офіційно працювали шість місяців після переміщення, зможуть отримати додаткову — «сьому» — виплату у розмірі 2 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд запровадив нову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер переселенці, які після переміщення офіційно працювали або здійснювали підприємницьку діяльність протягом шести місяців, зможуть отримати додаткову виплату.

Як пояснив голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов, йдеться про так звану «сьому» виплату, яка надається одноразово після завершення шестимісячного періоду отримання допомоги. Її розмір дорівнює сумі місячної допомоги ВПО — 2 тисячі гривень.

Головна мета програми полягає у стимулюванні працевлаштування та самозайнятості переселенців працездатного віку, а також у підтримці стабільного доходу їхніх сімей, зазначив парламентар.

«Це стосується лише тих ВПО, які після переміщення продовжили офіційно працювати упровдовж 6 місяців як фізичні особи або ФОПи чи зареєструвалися як ФОПи і отримували доходи», – уточнив він.

Зміни вже внесені до Порядку надання допомоги на проживання ВПО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.