ВПЛ получат «седьмую» выплату, но не все – кто входит в программу

Переселенцы, которые официально работали шесть месяцев после перемещения, смогут получить дополнительную — «седьмую» — выплату в размере 2 тысяч гривен.

Правительство ввело новую финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц. Теперь переселенцы, которые после перемещения официально работали или занимались предпринимательской деятельностью в течение шести месяцев, смогут получить дополнительную выплату.

Как объяснил глава ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов, речь идет о так называемой «седьмой» выплате, которая предоставляется единовременно после завершения шестимесячного периода получения помощи. Ее размер равен сумме месячной помощи ВПЛ — 2 тысячи гривен.

Главная цель программы заключается в стимулировании трудоустройства и самозанятости переселенцев трудоспособного возраста, а также в поддержке стабильного дохода их семей, отметил парламентарий.

«Это касается только тех ВПЛ, которые после перемещения продолжили официально работать на протяжении 6 месяцев как физические лица или ФОПы, либо зарегистрировались как ФОПы и получали доходы», – уточнил он.

Изменения уже внесены в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.

