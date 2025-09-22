Практика судов
  1. В Украине

ВПЛ получат «седьмую» выплату, но не все – кто входит в программу

09:22, 22 сентября 2025
Переселенцы, которые официально работали шесть месяцев после перемещения, смогут получить дополнительную — «седьмую» — выплату в размере 2 тысяч гривен.
ВПЛ получат «седьмую» выплату, но не все – кто входит в программу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство ввело новую финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц. Теперь переселенцы, которые после перемещения официально работали или занимались предпринимательской деятельностью в течение шести месяцев, смогут получить дополнительную выплату.

Как объяснил глава ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов, речь идет о так называемой «седьмой» выплате, которая предоставляется единовременно после завершения шестимесячного периода получения помощи. Ее размер равен сумме месячной помощи ВПЛ — 2 тысячи гривен.

Главная цель программы заключается в стимулировании трудоустройства и самозанятости переселенцев трудоспособного возраста, а также в поддержке стабильного дохода их семей, отметил парламентарий.

«Это касается только тех ВПЛ, которые после перемещения продолжили официально работать на протяжении 6 месяцев как физические лица или ФОПы, либо зарегистрировались как ФОПы и получали доходы», – уточнил он.

Изменения уже внесены в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина война ВПЛ денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Галина Третьякова считает, что независимость народного депутата должна обеспечиваться как оплатой, так и возможностью совмещать работу.

Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

Рекомендации для назначения на должности судей ВККС рассмотрит 29 сентября.

Новые судьи будут лучше, чем те судьи, которые есть сейчас – Высший совет правосудия анонсировал «большое обновление» судейского корпуса

В Высшем совете правосудия сообщили, что судьи «нового поколения» смогут построить «независимую и авторитетную судебную власть».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео