У Мукачеві жінка знайшла під власним автомобілем гранату — вона виявилась тренувальною

12:35, 22 вересня 2025
Жінка звернулася до поліції після знахідки, а слідчі нині встановлюють усі деталі події та можливих причетних.
У Мукачеві жінка знайшла під власним автомобілем гранату — вона виявилась тренувальною
У Мукачеві правоохоронці перевіряють інцидент із виявленням підозрілого предмета під автомобілем місцевої жительки. Про це повідомляє поліція Закарпаття.

Так, 27-річна жінка звернулася до поліції після того, як під своїм авто, припаркованим у дворі багатоповерхівки, побачила предмет, схожий на гранату.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГУНП в Закарпатській області.

Фахівці встановили, що вилучений предмет виявився тренувальною гранатою, яка перебуває у вільному продажу.

Крім того, під час огляду території двору поліцейські знайшли рештки ще однієї імітаційної гранати. За словами заявниці, напередодні ввечері вона чула звук, схожий на вибух петарди.

Правоохоронці продовжують працювати на місці та встановлюють усі обставини інциденту, а також осіб, які можуть бути причетними. Слідчі визначають правову кваліфікацію події.

Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати на лінію «102» і не намагатися самостійно їх перевіряти чи переміщати.

