В Мукачево женщина нашла под собственным автомобилем гранату — она ​​оказалась тренировочной

12:35, 22 сентября 2025
Женщина обратилась в полицию после находки, а следователи устанавливают все детали происшествия и возможных причастных.
В Мукачево правоохранители проверяют инцидент с обнаружением подозрительного предмета под автомобилем местной жительницы. Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Так, 27-летняя женщина обратилась в полицию после того, как под своим авто, припаркованным во дворе многоэтажки, увидела предмет, похожий на гранату.

На вызов выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники ГУНП в Закарпатской области.

Специалисты установили, что изъятый предмет оказался учебной гранатой, которая находится в свободной продаже.

Кроме того, во время осмотра территории двора полицейские нашли остатки ещё одной имитационной гранаты. По словам заявительницы, накануне вечером она слышала звук, похожий на взрыв петарды.

Правоохранители продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства инцидента, а также лиц, которые могут быть причастны. Следователи определяют правовую квалификацию события.

Полиция призывает граждан в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить на линию «102» и не пытаться самостоятельно их проверять или перемещать.

