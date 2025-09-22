Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали прикордонника, який переправляв ухилянтів до невизнаного Придністров’я

11:59, 22 вересня 2025
Правоохоронець за 4,5 тисячі доларів організував нелегальний «коридор» для чоловіків призовного віку.
Фото: ДБР
На Одещині викрили правоохоронця, який переправляв чоловіків до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Нелегальний «коридор» для ухилянтів до невизнаного Придністров’я інспектор прикордонної служби організував у серпні 2025 року.

Так, в одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку призовного віку за 4,5 тисячі доларів «допомогти» виїхати з України.

Він планував переправити «клієнта» на територію невизнаного Придністров'я поза межами офіційного пункту пропуску та місць несення служби прикордонних нарядів.

При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого «вояжу». У визначений день військовослужбовець на екрані власного мобільного телефону у спеціальному додатку продемонстрував йому ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід.

Того ж дня, після отримання всієї обумовленої суми ділка затримали правоохоронці.

Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

