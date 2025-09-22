Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области задержали пограничника, который переправлял уклонистов в непризнанное Приднестровье

11:59, 22 сентября 2025
Правоохранитель за 4,5 тысячи долларов организовал нелегальный «коридор» для мужчин призывного возраста.
Фото: ГБР
В Одесской области разоблачили правоохранителя, который переправлял мужчин в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Нелегальный «коридор» для уклонистов в непризнанное Приднестровье инспектор пограничной службы организовал в августе 2025 года.

Так, в одном из эпизодов фигурант предложил мужчине призывного возраста за 4,5 тысячи долларов «помочь» выехать из Украины.

Он планировал переправить «клиента» на территорию непризнанного Приднестровья вне официального пункта пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.

При встрече фигурант предоставил мужчине детальные инструкции относительно маршрута и средств, необходимых для удачного «путешествия». В назначенный день военнослужащий на экране собственного мобильного телефона в специальном приложении продемонстрировал ему участки, на которых можно осуществить незаконный переход.

В тот же день, после получения всей оговоренной суммы, дельца задержали правоохранители.

На данный момент ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.

взятка ГБР мобилизация военнообязанный пересечение границы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

