В Одесской области задержали пограничника, который переправлял уклонистов в непризнанное Приднестровье

В Одесской области разоблачили правоохранителя, который переправлял мужчин в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Нелегальный «коридор» для уклонистов в непризнанное Приднестровье инспектор пограничной службы организовал в августе 2025 года.
Так, в одном из эпизодов фигурант предложил мужчине призывного возраста за 4,5 тысячи долларов «помочь» выехать из Украины.
Он планировал переправить «клиента» на территорию непризнанного Приднестровья вне официального пункта пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.
При встрече фигурант предоставил мужчине детальные инструкции относительно маршрута и средств, необходимых для удачного «путешествия». В назначенный день военнослужащий на экране собственного мобильного телефона в специальном приложении продемонстрировал ему участки, на которых можно осуществить незаконный переход.
В тот же день, после получения всей оговоренной суммы, дельца задержали правоохранители.
На данный момент ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.
