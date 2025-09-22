Нагороджені «Хрестом бойових заслуг» отримають державні гарантії — Зеленський підписав закон

Закон 4595-IX прирівнює нагороджених «Хрестом бойових заслуг» до громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4595-IX (законопроект 13570 від 30.07.2025), який прирівнює осіб, нагороджених відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг», до категорії громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною та встановлює для них відповідні державні гарантії.

Відповідно до документа, передбачено:

щомісячну грошову виплату у розмірі півтори мінімальної зарплати;

безоплатне поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Хрест бойових заслуг — державна нагорода й відзнака Президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу під час виконання бойових завдань.

У Верховній Раді зауважили, що цей документ має велике значення для гідного вшанування українських Героїв та відзначення їхніх подвигів заради держави і народу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.