Награжденные «Крестом боевых заслуг» получат государственные гарантии — Зеленский подписал закон

13:29, 22 сентября 2025
Закон 4595-IX приравнивает награжденных «Крестом боевых заслуг» к гражданам с особыми заслугами перед Родиной.
Награжденные «Крестом боевых заслуг» получат государственные гарантии — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4595-IX (законопроект 13570 от 30.07.2025), который приравнивает лиц, награжденных отличием Президента «Крест боевых заслуг», к категории граждан с особыми заслугами перед Родиной и устанавливает для них соответствующие государственные гарантии.

Согласно документу, предусмотрено:

• ежемесячная денежная выплата в размере полутора минимальных зарплат;
• бесплатное захоронение с воинскими почестями и возможность почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Крест боевых заслуг — государственная награда и отличие Президента Украины за выдающуюся личную храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

В Верховной Раде отметили, что этот документ имеет большое значение для достойного почтения украинских Героев и увековечения их подвигов во имя государства и народа.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Галина Третьякова считает, что независимость народного депутата должна обеспечиваться как оплатой, так и возможностью совмещать работу.

Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

Рекомендации для назначения на должности судей ВККС рассмотрит 29 сентября.

