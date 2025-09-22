Награжденные «Крестом боевых заслуг» получат государственные гарантии — Зеленский подписал закон

Закон 4595-IX приравнивает награжденных «Крестом боевых заслуг» к гражданам с особыми заслугами перед Родиной.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4595-IX (законопроект 13570 от 30.07.2025), который приравнивает лиц, награжденных отличием Президента «Крест боевых заслуг», к категории граждан с особыми заслугами перед Родиной и устанавливает для них соответствующие государственные гарантии.

Согласно документу, предусмотрено:

• ежемесячная денежная выплата в размере полутора минимальных зарплат;

• бесплатное захоронение с воинскими почестями и возможность почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Крест боевых заслуг — государственная награда и отличие Президента Украины за выдающуюся личную храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

В Верховной Раде отметили, что этот документ имеет большое значение для достойного почтения украинских Героев и увековечения их подвигов во имя государства и народа.

