Кабмін визначив порядок передачі навчальної зброї до осередків викладання предмета «Захист України»

13:35, 22 вересня 2025
Зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета «Захист України».
Фото: suspilne.media
Уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил. Зміни врегульовують порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета «Захист України». Про це повідомило Міністерство оборони.

Ключові положення постанови:

  • врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти;
  • забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета «Захист України», необхідної для якісної організації навчального процесу.

У Міноборони підкреслили, що прийняття постанови сприятиме покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посилення військово-патріотичного виховання, а також створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.

Раніше у МОН повідомляли, що старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України» у спеціально створених осередках.

Кабінет Міністрів України

