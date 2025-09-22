Практика судов
  1. В Украине

Кабмин определил порядок передачи учебного оружия в центры преподавания предмета «Защита Украины»

13:35, 22 сентября 2025
Изменения создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета «Защита Украины».
Фото: suspilne.media
Правительство приняло постановление, которым внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных Сил. Изменения регулируют порядок передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета «Защита Украины». Об этом сообщило Министерство обороны.

Ключевые положения постановления:

  • урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения;
  • обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета «Защита Украины», необходимой для качественной организации учебного процесса.

В Минобороны подчеркнули, что принятие постановления будет способствовать повышению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению и усилению военно-патриотического воспитания, а также созданию надлежащей материально-технической базы для проведения такой подготовки.

Ранее в МОН сообщали, что старшеклассники будут изучать предмет «Защита Украины» в специально созданных центрах.

Кабинет Министров Украины

