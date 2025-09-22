Кабмин определил порядок передачи учебного оружия в центры преподавания предмета «Защита Украины»

Изменения создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета «Защита Украины».

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло постановление, которым внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных Сил. Изменения регулируют порядок передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета «Защита Украины». Об этом сообщило Министерство обороны.

Изменения создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета «Защита Украины».

Ключевые положения постановления:

урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения;

обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета «Защита Украины», необходимой для качественной организации учебного процесса.

В Минобороны подчеркнули, что принятие постановления будет способствовать повышению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению и усилению военно-патриотического воспитания, а также созданию надлежащей материально-технической базы для проведения такой подготовки.

Ранее в МОН сообщали, что старшеклассники будут изучать предмет «Защита Украины» в специально созданных центрах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.