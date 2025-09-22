Данііл Меньшиков виконуватиме обов’язки голови Державної авіаційної служби — рішення уряду

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби на Данііла Меньшикова.

Кабінет Міністрів 22 вересня провів засідання, під час якого розглянув кадрові питання.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України на Данііла Меньшикова.

У 2021 році Меньшиков розпочав свою діяльність як начальник управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.

В серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці, а згодом цього ж року очолив Львівську митницю.

У грудні 2024 року уряд призначив Меньшикова заступником голови Державної авіаційної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Юрія Бутенка.

Крім того, уряд призначив Євгена Дубогриза заступником Міністра розвитку громад та територій, а Івана Лукерю заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

