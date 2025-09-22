Практика судів
Данііл Меньшиков виконуватиме обов’язки голови Державної авіаційної служби — рішення уряду

15:37, 22 вересня 2025
Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби на Данііла Меньшикова.
Кабінет Міністрів 22 вересня провів засідання, під час якого розглянув кадрові питання.

У 2021 році Меньшиков розпочав свою діяльність як начальник управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.

В серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці, а згодом цього ж року очолив Львівську митницю.

У грудні 2024 року уряд призначив Меньшикова заступником голови Державної авіаційної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Юрія Бутенка.

Крім того, уряд призначив  Євгена Дубогриза заступником Міністра розвитку громад та територій, а Івана Лукерю заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Кабінет Міністрів України

