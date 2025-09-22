Даниил Меньшиков будет исполнять обязанности главы Государственной авиационной службы — решение правительства

Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы на Даниила Меньшикова.

Кабинет Министров 22 сентября провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы.

Временное исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы Украины возложено на Даниила Меньшикова.

В 2021 году Меньшиков начал свою деятельность как начальник управления таргетинга Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы.

В августе 2021 года стал руководителем Черкасской таможни, а позже в том же году возглавил Львовскую таможню.

В декабре 2024 года правительство назначило Меньшикова заместителем главы Государственной авиационной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Юрия Бутенко.

Кроме того, правительство назначило Евгения Дубогриза заместителем Министра развития общин и территорий, а Ивана Лукерю — заместителем главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

