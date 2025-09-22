На Буковині викрили голову сільради, яка «преміювала» себе на 100 тисяч гривень із бюджету

Голову сільради підозрюють у незаконному нарахуванні собі премій на майже 100 тисяч гривень із бюджету громади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині правоохоронці викрили голову однієї з сільських рад, яка незаконно нараховувала собі додаткові виплати. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Встановлено, що 65-річна жителька Буковини, перебуваючи на посаді очільниці сільради, зловживаючи службовим становищем, видавала розпорядження про нарахування собі премій.

Унаслідок таких дій з місцевого бюджету було безпідставно витрачено майже 100 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили буковинці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.