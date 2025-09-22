Практика судов
  1. В Украине

На Буковине разоблачили главу сельсовета, которая «премировала» себя на 100 тысяч гривен из бюджета

23:18, 22 сентября 2025
Главу сельсовета подозревают в незаконном начислении себе премий на почти 100 тысяч гривен из бюджета громады.
На Буковине правоохранители разоблачили голову одного из сельских советов, которая незаконно начисляла себе дополнительные выплаты. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Установлено, что 65-летняя жительница Буковины, находясь на должности руководительницы сельсовета, злоупотребляя служебным положением, издавала распоряжения о начислении себе премий.

В результате таких действий из местного бюджета было безосновательно потрачено почти 100 тысяч гривен.

В настоящее время следователи полиции сообщили буковинке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
