  1. В Україні

Допомога одиноким матерям і батькам: чи виплачується, якщо на дітей вже є інші виплати

18:59, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійний фонд пояснив умови призначення допомоги.
Допомога одиноким матерям і батькам: чи виплачується, якщо на дітей вже є інші виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Допомога одиноким матерям (батькам) призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомог, причому на кожну дитину окремо, пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Виплата оформлюється терміном на 6 місяців з можливістю повторного продовження, якщо сімейний стан і доходи не змінилися.

У разі покращення матеріального становища чи вступу в шлюб одержувач має повідомити Пенсійний фонд України протягом 10 днів.

Якщо допомога вже була призначена раніше — нічого робити не потрібно, вона продовжується автоматично.

Допомога одинокій матері (батьку) не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]