Допомога одиноким матерям і батькам: чи виплачується, якщо на дітей вже є інші виплати
Допомога одиноким матерям (батькам) призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомог, причому на кожну дитину окремо, пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
Виплата оформлюється терміном на 6 місяців з можливістю повторного продовження, якщо сімейний стан і доходи не змінилися.
У разі покращення матеріального становища чи вступу в шлюб одержувач має повідомити Пенсійний фонд України протягом 10 днів.
Якщо допомога вже була призначена раніше — нічого робити не потрібно, вона продовжується автоматично.
Допомога одинокій матері (батьку) не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.
