Допомога одиноким матерям і батькам: чи виплачується, якщо на дітей вже є інші виплати

Пенсійний фонд пояснив умови призначення допомоги.

Допомога одиноким матерям (батькам) призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомог, причому на кожну дитину окремо, пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Виплата оформлюється терміном на 6 місяців з можливістю повторного продовження, якщо сімейний стан і доходи не змінилися.

У разі покращення матеріального становища чи вступу в шлюб одержувач має повідомити Пенсійний фонд України протягом 10 днів.

Якщо допомога вже була призначена раніше — нічого робити не потрібно, вона продовжується автоматично.

Допомога одинокій матері (батьку) не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

