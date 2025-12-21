  1. В Украине

Помощь одиноким матерям и отцам: выплачивается ли, если на детей уже есть другие выплаты

18:59, 21 декабря 2025
Пенсионный фонд разъяснил условия назначения помощи.
Помощь одиноким матерям (родителям) назначается независимо от получения на детей других видов пособий, причем на каждого ребенка отдельно, пояснило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Выплата оформляется сроком на 6 месяцев с возможностью повторного продления, если семейное положение и доходы не изменились.

В случае улучшения материального положения или вступления в брак получатель должен уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 10 дней.

Если пособие уже было назначено ранее — ничего делать не нужно, оно продлевается автоматически.

Пособие одинокой матери (отцу) не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании.

дети денежная помощь

