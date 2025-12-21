Помощь одиноким матерям и отцам: выплачивается ли, если на детей уже есть другие выплаты
Помощь одиноким матерям (родителям) назначается независимо от получения на детей других видов пособий, причем на каждого ребенка отдельно, пояснило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Выплата оформляется сроком на 6 месяцев с возможностью повторного продления, если семейное положение и доходы не изменились.
В случае улучшения материального положения или вступления в брак получатель должен уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 10 дней.
Если пособие уже было назначено ранее — ничего делать не нужно, оно продлевается автоматически.
Пособие одинокой матери (отцу) не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.