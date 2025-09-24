У Одесі затримали військовослужбовця, який за 4000 доларів обіцяв вступ до ДФТГ

За гроші військовослужбовець обіцяв нібито використати свій вплив на посадових осіб командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця за зловживання впливом. За 4000 доларів фігурант обіцяв вплинути на «потрібних» людей для вступу особи до добровольчого формування територіальної громади.

Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, 45-річний солдат однієї з військових частин запропонував військовозобов’язаному формально оформити його до складу добровольчого формування територіальної громади. Ділок обіцяв, що з посвідченням члена ДФТГ чоловік рахуватиметься військовослужбовцем, при цьому уникатиме реального призову на військову службу.

За «вирішення питання» фігурант вимагав винагороду в розмірі чотирьох тисяч доларів. За ці кошти обіцяв нібито використати свій вплив на посадових осіб командування Сил територіальної оборони ЗСУ, які приймають відповідні рішення. При цьому попередив, що без грошей кандидат «зіштовхнеться із труднощами» під час оформлення.

Правоохоронці затримали ділка після передачі коштів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 тисяч 600 гривень.

Також правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.