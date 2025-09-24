Практика судів
  1. В Україні

У Одесі затримали військовослужбовця, який за 4000 доларів обіцяв вступ до ДФТГ

23:12, 24 вересня 2025
За гроші військовослужбовець обіцяв нібито використати свій вплив на посадових осіб командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
У Одесі затримали військовослужбовця, який за 4000 доларів обіцяв вступ до ДФТГ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця за зловживання впливом. За 4000 доларів фігурант обіцяв вплинути на «потрібних» людей для вступу особи до добровольчого формування територіальної громади.

Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, 45-річний солдат однієї з військових частин запропонував військовозобов’язаному формально оформити його до складу добровольчого формування територіальної громади. Ділок обіцяв, що з посвідченням члена ДФТГ чоловік рахуватиметься військовослужбовцем, при цьому уникатиме реального призову на військову службу.

За «вирішення питання» фігурант вимагав винагороду в розмірі чотирьох тисяч доларів. За ці кошти обіцяв нібито використати свій вплив на посадових осіб командування Сил територіальної оборони ЗСУ, які приймають відповідні рішення. При цьому попередив, що без грошей кандидат «зіштовхнеться із труднощами» під час оформлення.

Правоохоронці затримали ділка після передачі коштів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 тисяч 600 гривень.

Також правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду