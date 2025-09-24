Практика судов
В Одессе задержали военнослужащего, который за 4000 долларов обещал вступление в ДФТГ

23:12, 24 сентября 2025
За деньги военнослужащий обещал якобы использовать свое влияние на должностных лиц командования Сил территориальной обороны ВСУ.
В Одессе правоохранители задержали военнослужащего за злоупотребление влиянием. За 4000 долларов фигурант обещал повлиять на «нужных» людей для вступления человека в добровольческое формирование территориальной громады.

Как сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области, 45-летний солдат одной из воинских частей предложил военнообязанному формально оформить его в состав добровольческого формирования территориальной громады. Дельец обещал, что с удостоверением члена ДФТГ мужчина будет числиться военнослужащим, при этом избегая реального призыва на военную службу.

За «решение вопроса» фигурант требовал вознаграждение в размере четырех тысяч долларов. За эти деньги он обещал якобы использовать свое влияние на должностных лиц командования Сил территориальной обороны ВСУ, которые принимают соответствующие решения. При этом предупредил, что без денег кандидат «столкнется с трудностями» при оформлении.

Правоохранители задержали дельца после передачи денег. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 605 тысяч 600 гривен.

Также правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

