Двоє киян ошукали банк на 25 млн грн, видаючи себе за бізнесменів

У Києві викрили двох чоловіків, які заволоділи кредитом, використовуючи фіктивні документи.

У Києві повідомили про підозру двом особам у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України. Зловмисники, видаючи себе за надійних підприємців, ошукали комерційний банк на 25 млн гривень. Про це повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, підозрювані планували отримати кредит нібито для закупівлі аміаку, який мали продати за фіктивними угодами. Насправді контрактів із покупцями не існувало, а мета була одна — заволодіти коштами банку. Для цього вони подали підроблені документи, створюючи ілюзію успішної діяльності. Отримавши кредит, зловмисники не планували його повертати, а провели низку фіктивних операцій для легалізації грошей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, що підтверджують шахрайську схему. Для відшкодування збитків банку арештовано понад 500 га землі та нерухомість одного з підозрюваних.

