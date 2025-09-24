Двое киевлян обманули банк на 25 млн грн, выдавая себя за бизнесменов

В Киеве разоблачили двух мужчин, которые завладели кредитом, используя фиктивные документы.

В Киеве сообщили о подозрении двум лицам в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Злоумышленники, выдавая себя за надежных предпринимателей, обманули коммерческий банк на 25 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые планировали получить кредит якобы для закупки аммиака, который должны были продать по фиктивным сделкам. На самом деле контрактов с покупателями не существовало, а цель была одна — завладеть средствами банка. Для этого они подали поддельные документы, создавая иллюзию успешной деятельности. Получив кредит, злоумышленники не планировали его возвращать, а провели ряд фиктивных операций для легализации денег.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, подтверждающие мошенническую схему. Для возмещения убытков банка арестовано более 500 га земли и недвижимость одного из подозреваемых.

