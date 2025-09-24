Практика судів
Роками розбещував і ґвалтував доньку: на Чернігівщині засудили горе-батька

23:30, 24 вересня 2025
15 років ув’язнення призначили чоловіку за ґвалтування доньки.
Жителя Чернігівського району судили за зґвалтування доньки, повідомляє обласна прокуратура.  

Зазначається, що з 2013 року чоловік вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки. У 2017 році він вперше її зґвалтував. Крім того, доведено, що упродовж 2013-2021 років чоловік систематично виготовляв дорослі відео за участі дитини.

У ході судового розгляду обвинувачений відмовився від надання будь-яких свідчень та лише у судових дебатах формально визнав вину, розраховуючи на м’якість покарання.

Однак фігуранта засуджено до максимальної міри покарання - 15 років позбавлення волі.

