Годами развращал и насиловал дочь: на Черниговщине судили горе-отца

15 лет заключения назначили мужчину за изнасилование дочери.

Жителя Черниговского района судили за изнасилование дочери, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что с 2013 года мужчина совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери. В 2017 году он впервые ее изнасиловал. Кроме того, доказано, что на протяжении 2013-2021 годов мужчина систематически производил взрослые видео с участием ребенка.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался от дачи каких-либо показаний и только в судебных прениях формально признал вину, рассчитывая на мягкость наказания.

Однако фигурант приговорен к максимальной степени наказания – 15 лет лишения свободы.

