На Львівщині судитимуть постачальників неякісного меду військовим на понад 30 млн гривень

На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо постачання неякісного меду військовій частині. Через дії військового керівництва та директора приватного підприємства державі було завдано збитків на понад 30,5 млн гривень. Про це повідомило ДБР.

Зазначається, що на початку 2023 року між військовою частиною Львівської області та приватним підприємством було укладено договір на постачання меду для харчування військовослужбовців загальною вартістю 30,5 млн гривень. Згідно з умовами договору та вимогами законодавства, якість меду мала перевірятися спеціалізованою лабораторією самої військової частини.

Протягом року директор приватного підприємства, за відсутності експлуатаційного дозволу для виробничого обладнання, постачав у військову частину мед, який не відповідав трьом показникам ДСТУ щодо якості. Попри це, керівництво військової частини прийняло продукцію на підставі висновку лабораторії іншої військової частини, яка засвідчила відповідність меду нормативам, та здійснило повну оплату товару.

«Відповідальність за контроль якості продукції несли четверо офіцерів лабораторії безпеки харчових продуктів військової частини. Хоча ця лабораторія не мала належної акредитації, необхідного технічного обладнання та хімічних речовин для повноцінної перевірки якості меду. Як наслідок, проведене дослідження було неповним, а реальна якість продукту залишилася неперевіреною», - заявили у ДБР

Командира військової частини, яка здійснювала перевірку меду та трьох офіцерів цієї частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Директора підприємства обвинувачують у заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

«На майно всіх обвинувачених накладено арешт на загальну суму понад 35 млн грн (квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та грошові кошти в банках)», - додали у ДБР.

