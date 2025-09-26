Во Львовской области будут судить поставщиков некачественного меда военным на сумму свыше 30 млн гривен

Директора предприятия обвиняют в завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по факту поставки некачественного меда военной части. Из-за действий военного руководства и директора частного предприятия государству был нанесен ущерб на более чем 30,5 млн гривен. Об этом сообщило ГБР.

Отмечается, что в начале 2023 года между военной частью Львовской области и частным предприятием был заключен договор на поставку меда для питания военнослужащих общей стоимостью 30,5 млн гривен. Согласно условиям договора и требованиям законодательства, качество меда должна была проверять специализированная лаборатория самой военной части.

В течение года директор частного предприятия, не имея эксплуатационного разрешения на производственное оборудование, поставлял в военную часть мед, который не соответствовал трем показателям ГОСТа по качеству. Несмотря на это, руководство военной части приняло продукцию на основании заключения лаборатории другой военной части, подтвердившей соответствие меда нормативам, и осуществило полную оплату товара.

«Ответственность за контроль качества продукции несли четверо офицеров лаборатории безопасности пищевых продуктов военной части. Хотя эта лаборатория не имела надлежащей аккредитации, необходимого технического оборудования и химических веществ для полноценной проверки качества меда. В результате проведенное исследование было неполным, а реальное качество продукта осталось непроверенным», — заявили в ГБР.

Командира военной части, которая осуществляла проверку меда, и трех офицеров этой части обвиняют в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Директора предприятия обвиняют в завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

«На имущество всех обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 35 млн грн (квартиры, дома, земельные участки, автомобили и денежные средства в банках)», — добавили в ГБР.

