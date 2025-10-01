У Чернігові поліцейський збив на смерть військовослужбовця: ДБР розпочало розслідування

У Чернігові патрульний поліцейський збив на смерть військовослужбовця на пішохідному переході.

У Чернігові поліцейський збив на смерть військовослужбовця. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом військовослужбовця у дорожньо-транспортній пригоді.

Трагедія сталася 30 вересня близько 20:00. За попередніми даними, працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не обрав безпечної швидкості й наїхав на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Загиблим виявився військовослужбовець, що від отриманих травм помер на місці.

У ДБР повідомили, що, попередньо, поліцейський перебував у тверезому стані. Наразі призначено низку експертиз. За їхніми результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

