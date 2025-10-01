Практика судов
В Чернигове полицейский насмерть сбил военнослужащего: ГБР начало расследование

13:50, 1 октября 2025
В Чернигове патрульный полицейский сбил насмерть военнослужащего на пешеходном переходе.
В Чернигове полицейский насмерть сбил военнослужащего. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели военнослужащего в дорожно-транспортном происшествии.

Трагедия произошла 30 сентября около 20:00. По предварительным данным, сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Погибшим оказался военнослужащий, который от полученных травм скончался на месте.

В ГБР сообщили, что, по предварительным данным, полицейский находился в трезвом состоянии. В настоящее время назначен ряд экспертиз. По их результатам следователи примут решение относительно сообщения полицейскому о подозрении и избрания меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

