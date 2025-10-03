У Держпраці роз’яснили, які обов’язки має працівник щодо дотримання правил охорони праці

Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

Східне міжрегіональне управління Держпраці України нагадує, що працівник зобов’язаний піклуватися про власну безпеку та здоров’я, а також не наражати на небезпеку інших осіб під час роботи чи перебування на підприємстві.

Він повинен знати та дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правильно поводитися з обладнанням, машинами й механізмами.

Також необхідно використовувати передбачені засоби індивідуального і колективного захисту.

Важливо своєчасно проходити медичні огляди — як попередні, так і періодичні, згідно з чинним законодавством. Нехтування цими вимогами може призвести до негативних наслідків для працівника і колективу. За порушення правил охорони праці особа несе особисту відповідальність.

Дотримання вимог безпеки — обов’язкова умова відповідальної трудової діяльності.

