Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда разъяснили, какие обязанности имеет работник по соблюдению правил охраны труда

21:44, 3 октября 2025
Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия.
В Гоструда разъяснили, какие обязанности имеет работник по соблюдению правил охраны труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Гоструда напоминает, что работник обязан заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также не подвергать опасности других лиц во время работы или пребывания на территории предприятия.

Он должен знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов по охране труда, правильно обращаться с оборудованием, машинами и механизмами.

Также необходимо использовать предусмотренные средства индивидуальной и коллективной защиты.

Важно своевременно проходить медицинские осмотры — как предварительные, так и периодические, в соответствии с действующим законодательством. Пренебрежение этими требованиями может привести к негативным последствиям как для самого работника, так и для всего коллектива. За нарушение правил охраны труда лицо несёт личную ответственность.

Соблюдение требований безопасности — обязательное условие ответственной трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду