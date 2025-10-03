В Гоструда разъяснили, какие обязанности имеет работник по соблюдению правил охраны труда

Восточное межрегиональное управление Гоструда напоминает, что работник обязан заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также не подвергать опасности других лиц во время работы или пребывания на территории предприятия.
Он должен знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов по охране труда, правильно обращаться с оборудованием, машинами и механизмами.
Также необходимо использовать предусмотренные средства индивидуальной и коллективной защиты.
Важно своевременно проходить медицинские осмотры — как предварительные, так и периодические, в соответствии с действующим законодательством. Пренебрежение этими требованиями может привести к негативным последствиям как для самого работника, так и для всего коллектива. За нарушение правил охраны труда лицо несёт личную ответственность.
Соблюдение требований безопасности — обязательное условие ответственной трудовой деятельности.
