В Гоструда разъяснили, какие обязанности имеет работник по соблюдению правил охраны труда

Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Гоструда напоминает, что работник обязан заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также не подвергать опасности других лиц во время работы или пребывания на территории предприятия.

Он должен знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов по охране труда, правильно обращаться с оборудованием, машинами и механизмами.

Также необходимо использовать предусмотренные средства индивидуальной и коллективной защиты.

Важно своевременно проходить медицинские осмотры — как предварительные, так и периодические, в соответствии с действующим законодательством. Пренебрежение этими требованиями может привести к негативным последствиям как для самого работника, так и для всего коллектива. За нарушение правил охраны труда лицо несёт личную ответственность.

Соблюдение требований безопасности — обязательное условие ответственной трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.