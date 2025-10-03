У Дії українців сповіщатимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах — Михайло Федоров

Михайло Федоров підкреслив, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Перший віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

За його словами, незабаром громадяни отримуватимуть сповіщення у Дії щодо того, що відбувається з їхніми даними в реєстрах.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тепер:

- ​​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

- Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

Михайло Федоров додав, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Про запуск функціоналу сповіщень буде повідомлено трохи згодом.

