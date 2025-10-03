Практика судів
  1. В Україні

У Дії українців сповіщатимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах — Михайло Федоров

18:47, 3 жовтня 2025
Михайло Федоров підкреслив, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.
У Дії українців сповіщатимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах — Михайло Федоров
Фото: hromadske.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

За його словами, незабаром громадяни отримуватимуть сповіщення у Дії щодо того, що відбувається з їхніми даними в реєстрах.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тепер:

- ​​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

- Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

Михайло Федоров додав, що сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Про запуск функціоналу сповіщень буде повідомлено трохи згодом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет надав рекомендації для призначення суддями КСУ Юлії Кириченко, Захару Тропіну, Оксані Клименко і Тарасу Цимбалістому

Надалі Верховна Рада має визначитися з двома суддями КСУ з чотирьох кандидатів.

Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку

Нещодавно Міноборони повідомило про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК, а тепер тестує штрафи у Резерв+

Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду