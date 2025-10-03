В «Дії» украинцев будут уведомлять, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах — Михаил Федоров

Михаил Федоров подчеркнул, что уведомления о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах.

По его словам, вскоре граждане будут получать уведомления в «Дии» о том, что происходит с их данными в реестрах.

Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным. Теперь:

система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;

«Дія» будет отправлять уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.

Михаил Федоров добавил, что уведомления о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

О запуске функционала уведомлений будет сообщено немного позже.

