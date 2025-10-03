В «Дії» украинцев будут уведомлять, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах — Михаил Федоров

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах.
По его словам, вскоре граждане будут получать уведомления в «Дии» о том, что происходит с их данными в реестрах.
Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным. Теперь:
Михаил Федоров добавил, что уведомления о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.
О запуске функционала уведомлений будет сообщено немного позже.
