Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Министерство обороны сообщило, что начало тестировать расширение функционала штрафов в приложении «Резерв+».

Во время тестирования можно будет:

скачать заявление и постановление прямо в приложении;

прямо в приложении; получить постановление на email ;

; просматривать данные , если дело передают в Исполнительную службу;

, если дело передают в Исполнительную службу; узнать детали отмены постановления.

«Присоединяйтесь к тестированию, если у вас в «Штрафах онлайн» есть уведомление о нарушении. Вы сможете первыми опробовать новые функции, удобно решать вопросы со штрафами и помочь улучшить сервис для пользователей», – добавили в Минобороны.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», мужчины, которые нарушили правила воинского учета, не ходили в ТЦК, и теперь автоматически поставлены на учет, смогут понять, на какой адрес им поступит повестка, через выписку о месте жительства на портале «Дия». Портал «Дия» содержит имеющуюся в ведомственной информационной системе ГМС информацию о последнем задекларированном или зарегистрированном месте жительства лица.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в контексте автоматической постановки на учет мужчин 25-60 лет, которые никогда не были в ТЦК и не регистрировались в Резерв+, интересен вопрос, откуда возьмут данные для внесения таких людей в Реестр военнообязанных «Оберег». Ведь для наложения штрафов на таких мужчин и ареста их банковских счетов в случае неуплаты, нужно иметь еще определенные наборы данных.

Возможность «одним кликом» поставить всех «уклонистов» на учет была предусмотрена еще в прошлом году – законом 3549-ІХ о цифровизации воинского учета, и об этом писала «Судебно-юридическая газета». Этот закон фактически предусмотрел обмен данными между различными государственными реестрами, за счет чего всех, кто не посетил ТЦК, сможет «найти» государство.

Сейчас соответствующее постановление Кабмина об автоматической постановке на учет уже опубликовано. Речь идет об изменениях в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденные постановлением Кабмина от 25 сентября 2025 года №1203.

Судя по анализу этих изменений, который провела «Судебно-юридическая газета», данные о месте проживания для автоматической постановки на учет без ТЦК взяли из Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС.

Напомним, что 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон №1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине», целью которого было введение декларирования и регистрации места проживания в электронной форме, закрепление электронного реестра как единого источника информации о месте проживания лица и т.д.

Сейчас выписку о месте проживания можно получить через приложение «Дия» или на Едином портале государственных услуг «Дия». В 2022 году МВД сообщило, что Государственная миграционная служба совместно с Министерством цифровой трансформации разработали возможность формирования на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дия» выписки о месте проживания.

Кроме того, постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 было предусмотрено, что электронное информационное взаимодействие Реестра военнообязанных «Оберег» в режиме реального времени осуществляется и с Единым государственным веб-порталом электронных услуг (Порталом «Дия»).

Следовательно, сейчас данные о том, где проживает лицо, значительно цифровизированы. Впрочем, никто не даст гарантии, что они являются актуальными по состоянию на сейчас.

На этот случай правительство предусмотрело в изменениях загадочную фразу, что «в случае, когда место проживания не зарегистрировано или не задекларировано» постановка на воинский учет осуществляется «территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, определенными Генеральным штабом Вооруженных Сил». Каким образом ТЦК должен поставить на учет человека, если о нем ничего неизвестно, постановлением не определено. Возможно, в этом случае будут принимать во внимание другие данные, например, реестры Налоговой, Минюста и т.д., ведь обмен с ними также предусмотрен законом о Реестре «Оберег».

Поэтому, преследует ли такая автоматическая постановка на учет выявление и призыв «уклонистов» на военную службу (если неизвестно даже актуальное место их пребывания), или же цель скорее состоит в том, чтобы наложить штрафы на неопределенный круг лиц, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

