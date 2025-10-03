Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку

Нещодавно Міноборони повідомило про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК, а тепер тестує штрафи у Резерв+

Міністерство оборони повідомило, що почало тестувати розширення функціоналу штрафів у Резерв+.

Під час тестування можна буде:

завантажити заяву та постанову прямо в застосунку;

отримати постанову на email;

переглядати дані, якщо справу передають до Виконавчої служби;

дізнатися деталі скасування постанови.

«Долучайтесь до тестування, якщо у вас у «Штрафах онлайн» є сповіщення про порушення. Ви зможете першими спробувати нові функції, зручно вирішувати питання зі штрафами та допомогти покращити сервіс для користувачів», додали у Міноборони.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», чоловіки, які порушили правила військового обліку, не ходили до ТЦК, і тепер автоматично взяті на облік, зможуть зрозуміти, на яку адресу їм надійде повістка через витяг про місце проживання на порталі «Дія».

Портал «Дія» містить наявну у відомчий інформаційній системі ДМС інформацію про останнє задеклароване чи зареєстроване місце проживання особи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у контексті автоматичної постановки на облік чоловіків 25-60 років, які ніколи не були у ТЦК і не реєструвалися у Резерв+, цікавим є питання, звідки візьмуть дані для внесення таких людей до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Адже для накладення штрафів на таких чоловіків та арешту їх банківських рахунків у разі несплати, треба мати ще певні набори даних.

Можливість «одним кліком» поставити усіх «ухилянтів» на облік була передбачена ще минулого року – законом 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку, і про це писала «Судово-юридична газета». Цей закон фактично передбачив обмін даними між різними державними реєстрами, за рахунок чого всіх, хто не відвідав ТЦК, зможе «знайти» держава.

Наразі відповідна постанова Кабміну про автоматичну постановку на облік вже опублікована. Йдеться про зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджені постановою Кабміну від 25 вересня 2025 року №1203.

Судячи з аналізу цих змін, які провела «Судово-юридична газета», дані про місце проживання для автоматичної постановки на облік без ТЦК взяли з Демографічного реєстру і відомчої інформаційної системи ДМС.

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року набрав чинності Закон №1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», метою якого було запровадження декларування та реєстрації місця проживання у електронній формі, закріплення електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання особи тощо.

Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія». У 2022 році МВС повідомило, що Державна міграційна служба спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили можливість формування на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Дія» витягу про місце проживання.

Крім того, постановою уряду від 20 серпня 2025 року №1010 було передбачено, що електронна інформаційна взаємодія Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» в режимі реального часу здійснюється і з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг (Порталом «Дія»).

Отже, наразі дані про те, де мешкає особа, значно цифровізовані. Втім, ніхто не дасть гарантії, що вони є актуальними станом на зараз.

На цей випадок уряд передбачив у змінах загадкову фразу, що «у разі коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано» постановка на військовий облік здійснюється «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил». Яким чином ТЦК має поставити на облік людину, якщо про неї нічого невідомо, постановою не визначено. Можливо, у цьому випадку будуть брати до уваги інші дані, наприклад, реєстри Податкової, Мін’юсту тощо, адже обмін з ними також передбачений законом про Реєстр «Оберіг».

Тож, чи переслідує така автоматична постановка на облік виявлення та призов «ухилянтів» на військову службу (якщо невідоме навіть актуальне місце їх перебування), або ж мета скоріше полягає у тому, аби накласти штрафи на невизначене коло осіб, наразі невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

