Молоді лікарі отримають від держави 200 тисяч гривень: хто має право на виплату

Держава одноразово виплатить 200 тисяч гривень лікарям, які цьогоріч завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Йдеться про випускників 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН.
Ця урядова ініціатива підтримає молодих лікарів, які вирішать працювати у громадах, де особливо потрібна медична допомога.
Щоби отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості та на прифронтових територіях і до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи.
Як випускнику інтернатури отримати 200 000 грн від держави?
Крок 1
Знайдіть посаду на Єдиному порталі вакансій медпрацівників
Перейдіть на сайт за посиланням та знайдіть посаду лікаря:
Крок 2
Зв’яжіться з медзакладом, який розмістив вакансію
З’ясуйте, чи відповідає медзаклад таким вимогам:
Крок 3
Підпишіть договір із медзакладом
Якщо всіх умов дотримано — укладайте договір на роботу щонайменше на 3 роки.
Крок 4
Додайте документи до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру
До 10 жовтня потрібно подати такі документи:
Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти.
