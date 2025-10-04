Практика судів
  1. В Україні

Молоді лікарі отримають від держави 200 тисяч гривень: хто має право на виплату

12:40, 4 жовтня 2025
Як випускнику інтернатури отримати 200 000 грн від держави — роз’яснення.
Молоді лікарі отримають від держави 200 тисяч гривень: хто має право на виплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава одноразово виплатить 200 тисяч гривень лікарям, які цьогоріч завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Йдеться про випускників 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН.

Ця урядова ініціатива підтримає молодих лікарів, які вирішать працювати у громадах, де особливо потрібна медична допомога.

Щоби отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості та на прифронтових територіях і до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи.

Як випускнику інтернатури отримати 200 000 грн від держави?

Крок 1

Знайдіть посаду на Єдиному порталі вакансій медпрацівників

Перейдіть на сайт за посиланням та знайдіть посаду лікаря:

  • у державному або комунальному медзакладі
  • у сільській місцевості, на територіях активних бойових дій

Крок 2

Зв’яжіться з медзакладом, який розмістив вакансію

З’ясуйте, чи відповідає медзаклад таким вимогам:

  • він укомплектований лікарями менш ніж на 75 %
  • він готовий укласти з вами договір про роботу мінімум на 3 роки
  • Вакансія має розміщуватися на Єдиному порталі вакансій посад у медзакладах на момент працевлаштування.

Крок 3

Підпишіть договір із медзакладом

Якщо всіх умов дотримано — укладайте договір на роботу щонайменше на 3 роки.

Крок 4

Додайте документи до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру

До 10 жовтня потрібно подати такі документи:

  • Заява на ім’я ректора (у довільній формі)
  • Лист-підтвердження про відповідність медзакладу вимогам розташування та укомплектованості посад (видає медзаклад)
  • Копії диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти)
  • Копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (видає Пенсійний фонд)
  • Копію договору про працевлаштування

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду