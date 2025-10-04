Молоді лікарі отримають від держави 200 тисяч гривень: хто має право на виплату

Як випускнику інтернатури отримати 200 000 грн від держави — роз’яснення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава одноразово виплатить 200 тисяч гривень лікарям, які цьогоріч завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Йдеться про випускників 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН.

Ця урядова ініціатива підтримає молодих лікарів, які вирішать працювати у громадах, де особливо потрібна медична допомога.

Щоби отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості та на прифронтових територіях і до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи.

Як випускнику інтернатури отримати 200 000 грн від держави?

Крок 1

Знайдіть посаду на Єдиному порталі вакансій медпрацівників

Перейдіть на сайт за посиланням та знайдіть посаду лікаря:

у державному або комунальному медзакладі

у сільській місцевості, на територіях активних бойових дій

Крок 2

Зв’яжіться з медзакладом, який розмістив вакансію

З’ясуйте, чи відповідає медзаклад таким вимогам:

він укомплектований лікарями менш ніж на 75 %

він готовий укласти з вами договір про роботу мінімум на 3 роки

Вакансія має розміщуватися на Єдиному порталі вакансій посад у медзакладах на момент працевлаштування.

Крок 3

Підпишіть договір із медзакладом

Якщо всіх умов дотримано — укладайте договір на роботу щонайменше на 3 роки.

Крок 4

Додайте документи до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру

До 10 жовтня потрібно подати такі документи:

Заява на ім’я ректора (у довільній формі)

Лист-підтвердження про відповідність медзакладу вимогам розташування та укомплектованості посад (видає медзаклад)

Копії диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти)

Копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (видає Пенсійний фонд)

Копію договору про працевлаштування

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.