У Києві стартували Дні адопції тварин: сотні котів і собак шукають новий дім

У Міжнародному виставковому центрі у столиці розпочалися Дні адопції безпритульних тварин, організовані КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з найбільшими притулками Києва та області.

Як повідомив виконувач обов’язків директора підприємства Володимир Обазим, такі заходи допомагають людям ближче познайомитися з тваринами з притулків і суттєво підвищують шанси на їх прилаштування.

У КМДА вказують, що протягом заходу відвідувачі можуть познайомитися з тваринами, внести інформацію про власних улюбленців у «Реєстр домашніх тварин», а також долучитися до благодійного ярмарку, кошти з якого підуть на допомогу безпритульним тваринам.

Окремо за попередньою реєстрацією ветеринари «Київської міської лікарні ветеринарної медицини» разом із благодійною організацією HAU безплатно проводять стерилізацію та вакцинацію від сказу для тварин внутрішньо переміщених осіб, військових і їхніх сімей, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Захід триватиме також 5 жовтня з 10:00 до 15:30 у павільйоні 2-А Міжнародного виставкового центру (ст. метро «Лівобережна»).

