В Киеве стартовали Дни адопции животных: сотни кошек и собак ищут новый дом

В Киеве начались Дни адопции животных – масштабное событие, во время которого сотни кошек и собак из приютов ищут новый дом.

В Международном выставочном центре столицы начались Дни адопции бездомных животных, организованные КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» совместно с крупнейшими приютами Киева и области.

Как сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Обазим, такие мероприятия помогают людям ближе познакомиться с животными из приютов и значительно повышают шансы на их пристройство.

В КГГА указывают, что в течение мероприятия посетители могут познакомиться с животными, внести информацию о своих питомцах в «Реестр домашних животных», а также присоединиться к благотворительной ярмарке, средства с которой направят на помощь бездомным животным.

Отдельно по предварительной регистрации ветеринары «Киевской городской больницы ветеринарной медицины» совместно с благотворительной организацией HAU бесплатно проводят стерилизацию и вакцинацию от бешенства для животных внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и их семей, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Мероприятие продлится также 5 октября с 10:00 до 15:30 в павильоне 2-А Международного выставочного центра (ст. метро «Левобережная»).

