Уряд анонсує нову модель соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку

Україна готує пілотну програму з розвитку соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Міністерство соціальної політики спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) готує запуск пілотної програми з розвитку системи соціального житла. Її обсяг становитиме 100 млн євро, а реалізація охопить кілька регіонів України. Про це йшлося під час зустрічі команди Мінсоцполітики на чолі з Денисом Улютіним із представниками ЄІБ, яку очолила Крістіна Мікулова, голова регіонального представництва банку в країнах Східної Європи.

Основні параметри програми

Запланована ініціатива передбачає створення доступного та фінансово сталого житла для вразливих категорій населення — насамперед внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через війну.

Загальний бюджет програми — 100 млн євро, з яких 6 млн євро буде спрямовано на технічну допомогу: експертну підтримку, навчання та консультації.

«Наше завдання — зробити його (ред: соціальне житло) в Україні не лише доступним, а й економічно привабливим для громад. Якісна нормативна база забезпечить сталу роботу цієї системи, і тут для нас є цінною допомога європейських партнерів у розробці політик та законодавства», — зазначив Денис Улютін.

Європейський досвід

У країнах ЄС соціальним житлом користується від 20% до 40% населення, а у Відні цей показник сягає 70%. В основі європейської моделі — змішане проживання різних соціальних груп, що допомагає уникати соціальної ізоляції.

Ефективність системи забезпечують муніципальні оператори, житлові кооперативи або агенції соціальної оренди, як у Франції, де така модель дозволяє стабільно фінансувати житлові програми без повної залежності від держбюджету.

Технічна підтримка та перспективи

ЄІБ підтвердив готовність надавати технічну допомогу та експертний супровід у розробці законодавчих рішень і впровадженні найкращих практик ЄС для розвитку системи соціального житла в Україні.

Наразі в Україні вже діє державна програма пільгового кредитування для ВПО, у межах якої держава покриває 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів у перший рік.

