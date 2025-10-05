Правительство анонсирует новую модель социального жилья при поддержке Европейского инвестиционного банка

Украина готовит пилотную программу по развитию социального жилья при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Министерство социальной политики совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) готовит запуск пилотной программы по развитию системы социального жилья. Ее объем составит 100 млн евро, а реализация охватит несколько регионов Украины. Об этом шла речь во время встречи команды Минсоцполитики во главе с Денисом Улютиным с представителями ЕИБ, которую возглавила Кристина Микулова, глава регионального представительства банка в странах Восточной Европы.

Основные параметры программы

Запланированная инициатива предусматривает создание доступного и финансово устойчивого жилья для уязвимых категорий населения — прежде всего для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли дома из-за войны.

Общий бюджет программы — 100 млн евро, из которых 6 млн евро будет направлено на техническую помощь: экспертную поддержку, обучение и консультации.

«Наша задача — сделать социальное жилье в Украине не только доступным, но и экономически привлекательным для общин. Качественная нормативная база обеспечит устойчивую работу этой системы, и здесь для нас ценна помощь европейских партнеров в разработке политик и законодательства», — отметил Денис Улютин.

Европейский опыт

В странах ЕС социальным жильем пользуются от 20% до 40% населения, а в Вене этот показатель достигает 70%. В основе европейской модели — смешанное проживание разных социальных групп, что помогает избегать социальной изоляции.

Эффективность системы обеспечивают муниципальные операторы, жилищные кооперативы или агентства социальной аренды, как во Франции, где такая модель позволяет стабильно финансировать жилищные программы без полной зависимости от госбюджета.

Техническая поддержка и перспективы

ЕИБ подтвердил готовность оказывать техническую помощь и экспертное сопровождение в разработке законодательных решений и внедрении лучших практик ЕС для развития системы социального жилья в Украине.

В настоящее время в Украине уже действует государственная программа льготного кредитования для ВПЛ, в рамках которой государство покрывает 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей в первый год.

