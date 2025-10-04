Російські бізнесмени, ВПК та нафтовий сектор – Зеленський підписав три нові санкційні укази

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання кількох нових санкційних рішень, спрямованих проти осіб і компаній, пов’язаних із російською владою, військово-промисловим комплексом та енергетикою. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 4 жовтня.
За словами глави держави, нові документи охоплюють три ключові напрями:
«Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів», — зазначив Зеленський.
Президент також висловив сподівання, що ці кроки будуть узгоджені з партнерами. Також Україна очікує нові санкції ЄС — 19-й пакет, а також відповідні кроки Сполучених Штатів.
Зеленський наголосив, що Росія «ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку», тому має відчути реальну відповідь світової спільноти.
«Європа, Америка, G7 і G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде», — підкреслив глава держави.
Перелік осіб, проти яких введено санкції згідно з указом:
Також у списку санкцій:
Окрім того, один із указів спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До цього списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.
