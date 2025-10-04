Російські бізнесмени, ВПК та нафтовий сектор – Зеленський підписав три нові санкційні укази

За словами глави держави, Україна очікує нові санкційні пакети від ЄС і США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання кількох нових санкційних рішень, спрямованих проти осіб і компаній, пов’язаних із російською владою, військово-промисловим комплексом та енергетикою. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 4 жовтня.

За словами глави держави, нові документи охоплюють три ключові напрями:

Продовження дії санкцій , термін яких спливав, — вони стосуються російських підприємців та осіб, пов’язаних із путінською системою;

, термін яких спливав, — вони стосуються російських підприємців та осіб, пов’язаних із путінською системою; Санкції проти російської військової промисловості , зокрема виробників безпілотників і комплектуючих до них;

, зокрема виробників безпілотників і комплектуючих до них; Обмеження щодо компаній та осіб, пов’язаних із нафтовим сектором Росії.

«Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів», — зазначив Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що ці кроки будуть узгоджені з партнерами. Також Україна очікує нові санкції ЄС — 19-й пакет, а також відповідні кроки Сполучених Штатів.

Зеленський наголосив, що Росія «ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку», тому має відчути реальну відповідь світової спільноти.

«Європа, Америка, G7 і G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде», — підкреслив глава держави.

Перелік осіб, проти яких введено санкції згідно з указом:

Аскерко Андрій Миколайович Благодаров Олексій Олександрович Брацук Віталій Вікторович Васильєва Олена Вікторівна Веселова Єлизавета Валеріївна Вєтрова Юлія Михайлівна Волков Валерій Валеріанович Газарянц Артем Олексійович Галаган Поліна Анатоліївна Герман Олексій Володимирович Герман Ольга Сергіївна Демченков Сергій Валерійович Енгельман Олександр Костянтинович Зоріна Тетяна Василівна Зуєв Олександр Олександрович Карпов Сергій Ігорьович Клімкін Микола Олексійович Кольнер Анатолій Вікторович Коновалов Віктор Андрійович Кузьмін Володимир Георгійович Лавренюк Михайло Юрійович Лапін Віктор Олександрович Латишев Андрій Володимирович Лучников Володимир Володимирович Ніконов Олександр Сергійович Павлов Ілля Олександрович Паршин Олександр Олександрович Петров Володимир Вікторович Портнов Олександр Володимирович Разуменко Антон Сергійович Стрельцов Євген Юрійович Харламов Владислав Павлович Хованський Іван Анатолійович

Також у списку санкцій:

Панєбратєц Пилип Олександрович Герасімов Пилип Євгенович Афраймович Артем Маркович Короленко Олександр Анатолійович

Окрім того, один із указів спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До цього списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.