Водія Mercedes, який у Києві побив велосипедиста до втрати свідомості, взяли під варту

10:53, 5 жовтня 2025
Суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження щодо паркування. Суд обрав 44-річному жителю Київської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Запобіжний захід діятиме до 31 жовтня. Про це повідомила столична прокуратура.

Напередодні затриманому було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України — умисне залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані.

Нагадаємо, конфлікт стався в Подільському районі столиці між 44-річним водієм автомобіля Mercedes-Benz G-500 та 40-річним велосипедистом. Причиною суперечки стало паркування автомобіля на велосмузі. Обурений зауваженням водій завдав велосипедисту кількох ударів по обличчю, внаслідок чого той втратив свідомість і впав на асфальт. Нападник відтягнув непритомного потерпілого до узбіччя та втік із місця інциденту.

Дії водія також кваліфіковано за частиною 1 статті 121 КК України — умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

