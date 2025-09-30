Практика судів
У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження щодо паркування

12:54, 30 вересня 2025
Чоловіку повідомлено про підозру, а суд обрав йому нічний домашній арешт.
У Києві водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження щодо паркування
У столиці водій Mercedes-Benz G-500 жорстоко побив велосипедиста після конфлікту через паркування на велосмузі. Про підозру йому повідомила Подільська окружна прокуратура Києва.

Як вказали у Київській міській прокуратурі, за даними слідства, 44-річний мешканець Київської області кілька разів ударив потерпілого по обличчю, від чого той знепритомнів та впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув чоловіка до узбіччя й поїхав з місця події.

40-річний велосипедист отримав тяжкі травми — закриту черепно-мозкову, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що небезпечне для життя. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі просили взяти чоловіка під варту, однак суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура готує апеляцію на це рішення.

