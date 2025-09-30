В Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания за замечание по поводу парковки

Мужчине сообщено о подозрении, а суд избрал ему ночной домашний арест.

В столице водитель Mercedes-Benz G-500 жестоко избил велосипедиста после конфликта из-за парковки на велополосе. О подозрении ему сообщила Подольская окружная прокуратура Киева.

Как указали в Киевской городской прокуратуре, по данным следствия, 44-летний житель Киевской области несколько раз ударил потерпевшего по лицу, от чего тот потерял сознание и упал на асфальт. После этого нападавший оттащил мужчину к обочине и уехал с места происшествия.

40-летний велосипедист получил тяжелые травмы — закрытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре просили взять мужчину под стражу, однако суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура готовит апелляцию на это решение.

