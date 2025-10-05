Практика судов
  1. В Украине

Водитель Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста до потери сознания, взят под стражу

10:53, 5 октября 2025
Суд избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Водитель Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста до потери сознания, взят под стражу
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания за замечание по поводу парковки. Суд избрал 44-летнему жителю Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Меры пресечения будут действовать до 31 октября. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Накануне задержанному было сообщено о подозрении по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины — умышленное оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии.

Напомним, конфликт произошел в Подольском районе столицы между 44-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz G-500 и 40-летним велосипедистом. Причиной спора стала парковка автомобиля на велодорожке. Возмущенный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу, в результате чего тот потерял сознание и упал на асфальт. Нападавший оттащил потерявшего сознание потерпевшего на обочину и скрылся с места инцидента.

Действия водителя также квалифицированы по части 1 статьи 121 УК Украины — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев дороги нападение парковка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва