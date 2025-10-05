Водитель Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста до потери сознания, взят под стражу

Суд избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания за замечание по поводу парковки. Суд избрал 44-летнему жителю Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Меры пресечения будут действовать до 31 октября. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Накануне задержанному было сообщено о подозрении по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины — умышленное оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии.

Напомним, конфликт произошел в Подольском районе столицы между 44-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz G-500 и 40-летним велосипедистом. Причиной спора стала парковка автомобиля на велодорожке. Возмущенный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу, в результате чего тот потерял сознание и упал на асфальт. Нападавший оттащил потерявшего сознание потерпевшего на обочину и скрылся с места инцидента.

Действия водителя также квалифицированы по части 1 статьи 121 УК Украины — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

