Як оформити податкову знижку за благодійні пожертви — роз’яснення

Податкова пояснила, за яких умов громадяни можуть отримати податкову знижку за благодійність і які документи потрібно подати разом із декларацією.

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує: громадяни, які протягом року здійснювали благодійні внески, мають право скористатися податковою знижкою.

Умови для отримання податкової знижки

Отримувач допомоги має бути неприбутковою організацією, яка:

зареєстрована в Україні;

внесена до Реєстру неприбуткових організацій на дату переказу коштів або передачі майна.

Розмір знижки — сума витрат, що не перевищує 4% від загального річного оподатковуваного доходу платника податків.

Підтвердні документи, які потрібно подати:

квитанції, чеки, прибуткові касові ордери;

копії договорів (якщо вони є).

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії додаються до податкової декларації, а оригінали слід зберігати протягом строку давності. На вимогу податкової служби платник повинен надати документи, що підтверджують доходи або витрати.

Важливо

Якщо благодійний внесок здійснено на особисті рахунки волонтерів, така сума не враховується у податковій знижці.

Так само внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або платформи UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці установи не мають статусу неприбуткових організацій.

Податківці радять перевіряти юридичних осіб у державних реєстрах перед тим, як включати благодійні витрати до податкової знижки.

