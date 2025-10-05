Как оформить налоговую скидку за благотворительные пожертвования — разъяснение

Налоговая объяснила, при каких условиях граждане могут получить налоговую скидку за благотворительность и какие документы нужно подать вместе с декларацией.

Главное управление ГНС во Львовской области напоминает: граждане, которые в течение года осуществляли благотворительные взносы, имеют право воспользоваться налоговой скидкой.

Условия для получения налоговой скидки

Получатель помощи должен быть некоммерческой организацией, которая:

зарегистрирована в Украине;

внесена в Реестр некоммерческих организаций на дату перевода средств или передачи имущества.

Размер скидки — сумма расходов, не превышающая 4% от общего годового облагаемого дохода налогоплательщика.

Подтверждающие документы, которые нужно подать:

квитанции, чеки, приходные кассовые ордера;

копии договоров (если они есть).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии прилагаются к налоговой декларации, а оригиналы необходимо хранить в течение срока давности. По требованию налоговой службы плательщик обязан предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы.

Важно

Если благотворительный взнос сделан на личные счета волонтёров, такая сумма не учитывается в налоговой скидке.

Также взносы на специальные счета, например, Национального банка Украины или платформы UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти учреждения не имеют статуса некоммерческих организаций.

Налоговики советуют проверять юридических лиц в государственных реестрах перед тем, как включать благотворительные расходы в налоговую скидку.

