У яких випадках може бути накладено арешт на майно платника податків

Головне управління ДПС в Одеській області нагадало, що адміністративний арешт майна платника податків — це винятковий захід, який застосовується лише у випадках, коли платник порушує свої податкові обов’язки, визначені законом.

У яких випадках можливий арешт майна

Згідно зі статтею 94 Податкового кодексу України, арешт може бути накладено, якщо:

платник податків порушує правила відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі;

фізична особа з податковим боргом намагається виїхати за кордон;

платник відмовляється від перевірки або не допускає податківців до неї;

відсутні дозволи чи ліцензії на здійснення діяльності, а також реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО);

відсутня реєстрація як платника податків, або особа намагається вивести майно за кордон чи приховати його;

платник не допускає податкового керуючого до перевірки стану збереження заставного майна;

відмовляється від інвентаризації основних засобів, товарів чи готівки;

нерезидент веде бізнес в Україні без реєстрації в податкових органах.

Яке майно може бути арештовано

Контролюючий орган може накласти арешт на будь-яке майно платника, окрім того, на яке за законом не можна звертати стягнення, а також на кошти на рахунках.

Види арешту

Повний арешт — це повна заборона розпоряджатися або користуватися майном. У цьому випадку відповідальність за можливу втрату його споживчих чи функціональних властивостей несе орган, який ухвалив рішення про арешт.

Умовний арешт — це обмеження права власності, коли для будь-якої операції з майном потрібно попереднє погодження з керівником або уповноваженою особою податкового органу.

Дозвіл може бути надано, якщо податковий керуючий дійде висновку, що операція не збільшить податковий борг і не зменшить ймовірність його погашення.

