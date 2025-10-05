У яких випадках може бути накладено арешт на майно платника податків

Головне управління ДПС в Одеській області нагадало, що адміністративний арешт майна платника податків — це винятковий захід, який застосовується лише у випадках, коли платник порушує свої податкові обов’язки, визначені законом.
У яких випадках можливий арешт майна
Згідно зі статтею 94 Податкового кодексу України, арешт може бути накладено, якщо:
Яке майно може бути арештовано
Контролюючий орган може накласти арешт на будь-яке майно платника, окрім того, на яке за законом не можна звертати стягнення, а також на кошти на рахунках.
Види арешту
Повний арешт — це повна заборона розпоряджатися або користуватися майном. У цьому випадку відповідальність за можливу втрату його споживчих чи функціональних властивостей несе орган, який ухвалив рішення про арешт.
Умовний арешт — це обмеження права власності, коли для будь-якої операції з майном потрібно попереднє погодження з керівником або уповноваженою особою податкового органу.
Дозвіл може бути надано, якщо податковий керуючий дійде висновку, що операція не збільшить податковий борг і не зменшить ймовірність його погашення.
