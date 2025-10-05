В каких случаях может быть наложен арест на имущество налогоплательщика

Главное управление ГНС в Одесской области напомнило, что административный арест имущества налогоплательщика — это исключительная мера, которая применяется только в случаях, когда плательщик нарушает свои налоговые обязательства, установленные законом.
В каких случаях возможен арест имущества
Согласно статье 94 Налогового кодекса Украины, арест может быть наложен, если:
Какое имущество может быть арестовано
Контролирующий орган может наложить арест на любое имущество плательщика, кроме того, на которое по закону нельзя обращать взыскание, а также на средства на счетах.
Виды ареста
Полный арест — это полный запрет распоряжаться или пользоваться имуществом. В этом случае ответственность за возможную утрату его потребительских или функциональных свойств несет орган, который принял решение об аресте.
Условный арест — это ограничение права собственности, когда для любой операции с имуществом необходимо предварительное согласование с руководителем или уполномоченным лицом налогового органа.
Разрешение может быть предоставлено, если налоговый управляющий придет к выводу, что операция не увеличит налоговую задолженность и не снизит вероятность её погашения.
