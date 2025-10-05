В каких случаях может быть наложен арест на имущество налогоплательщика

Налоговая напомнила обстоятельства, при которых может быть применен арест имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области напомнило, что административный арест имущества налогоплательщика — это исключительная мера, которая применяется только в случаях, когда плательщик нарушает свои налоговые обязательства, установленные законом.

В каких случаях возможен арест имущества

Согласно статье 94 Налогового кодекса Украины, арест может быть наложен, если:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо с налоговой задолженностью пытается выехать за границу;

плательщик отказывается от проверки или не допускает налоговиков к ней;

отсутствуют разрешения или лицензии на осуществление деятельности, а также регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО);

отсутствует регистрация в качестве налогоплательщика, либо лицо пытается вывести имущество за границу или скрыть его;

плательщик не допускает налогового управляющего к проверке состояния сохранности залогового имущества;

отказывается от инвентаризации основных средств, товаров или наличных средств;

нерезидент ведет бизнес в Украине без регистрации в налоговых органах.

Какое имущество может быть арестовано

Контролирующий орган может наложить арест на любое имущество плательщика, кроме того, на которое по закону нельзя обращать взыскание, а также на средства на счетах.

Виды ареста

Полный арест — это полный запрет распоряжаться или пользоваться имуществом. В этом случае ответственность за возможную утрату его потребительских или функциональных свойств несет орган, который принял решение об аресте.

Условный арест — это ограничение права собственности, когда для любой операции с имуществом необходимо предварительное согласование с руководителем или уполномоченным лицом налогового органа.

Разрешение может быть предоставлено, если налоговый управляющий придет к выводу, что операция не увеличит налоговую задолженность и не снизит вероятность её погашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.