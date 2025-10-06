У центрі Києва 6 жовтня обмежать рух через візити іноземних делегацій

У центральній частині Києва запровадять обмеження руху транспорту через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.

6 жовтня у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Мешканців та гостей столиці просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування маршрутів пересування містом.

Як нагадали в УДО, відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та Положення «Про Державний протокол та Церемоніал України», главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

