В центре Киева 6 октября ограничат движение из-за визитов иностранных делегаций

В центральной части Киева будут введены ограничения движения транспорта через охранные мероприятия с участием иностранных делегаций.

6 октября в Киеве введут временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Жителей и гостей столицы просят заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.

Как напомнили в УГО, в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном протоколе и Церемониале Украины», главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

