Практика судів
  1. В Україні

Польща передала СБУ 16-річного харків’янина, який вербував підлітків для терактів

15:46, 6 жовтня 2025
16-річний харків’янин у ЄС працював на російські спецслужби та залучав підлітків до підривів у Харкові та Одесі.
Польща передала СБУ 16-річного харків’янина, який вербував підлітків для терактів
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На кордоні України польські правоохоронці примусово передали СБУ 16-річного харків’янина, який, перебуваючи в Європейському Союзі, шукав виконавців для замовних терактів в Україні. Більшість завербованих ним агентів виявилися підлітками, які шукали «легких заробітків».

За даними СБУ, 16-річний житель Харкова виїхав до ЄС восени 2024 року. Там він почав шукати «легкі заробітки» у Telegram-каналах, де потрапив у поле зору російських спецслужб. Після вербування йому доручили знаходити потенційних виконавців терактів в Україні.

Зловмисник передавав знайдених «кандидатів» на прямий контакт із російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

Серед завербованих ним були двоє 15-річних харків’ян, які у грудні 2024 року здійснили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Дівчина забрала саморобний вибуховий пристрій (СВП) зі схрону, а юнак самостійно виготовив ще один СВП, начинений металевими гайками. Вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів. Обох затримали одразу після дистанційної активації СВП російськими спецслужбами.

Крім того, для здійснення ще одного теракту неповнолітній агент залучив 21-річну знайому з прифронтової Костянтинівки. На початку 2025 року вона прибула до Одеської області, орендувала квартиру, виготовила СВП із пластиду та заклала його поблизу адміністративної будівлі ТЦК. Правоохоронці затримали її «на гарячому», запобігши теракту.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували дії затриманого за частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ теракт Польща росія ЄС Одеса Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду