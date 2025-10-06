Польща передала СБУ 16-річного харків’янина, який вербував підлітків для терактів

16-річний харків’янин у ЄС працював на російські спецслужби та залучав підлітків до підривів у Харкові та Одесі.

На кордоні України польські правоохоронці примусово передали СБУ 16-річного харків’янина, який, перебуваючи в Європейському Союзі, шукав виконавців для замовних терактів в Україні. Більшість завербованих ним агентів виявилися підлітками, які шукали «легких заробітків».

За даними СБУ, 16-річний житель Харкова виїхав до ЄС восени 2024 року. Там він почав шукати «легкі заробітки» у Telegram-каналах, де потрапив у поле зору російських спецслужб. Після вербування йому доручили знаходити потенційних виконавців терактів в Україні.

Зловмисник передавав знайдених «кандидатів» на прямий контакт із російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

Серед завербованих ним були двоє 15-річних харків’ян, які у грудні 2024 року здійснили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Дівчина забрала саморобний вибуховий пристрій (СВП) зі схрону, а юнак самостійно виготовив ще один СВП, начинений металевими гайками. Вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів. Обох затримали одразу після дистанційної активації СВП російськими спецслужбами.

Крім того, для здійснення ще одного теракту неповнолітній агент залучив 21-річну знайому з прифронтової Костянтинівки. На початку 2025 року вона прибула до Одеської області, орендувала квартиру, виготовила СВП із пластиду та заклала його поблизу адміністративної будівлі ТЦК. Правоохоронці затримали її «на гарячому», запобігши теракту.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували дії затриманого за частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

